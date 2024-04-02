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Türkiye
AA 02.04.2024 16:07

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili 8 gözaltı

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili 8 gözaltı

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş, iş yerinin ortakları M.M.C. ve Ş.Ş, muhasebeci S.A., işletme müdürü A.A.P, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E., metal işleri firma sahibi Ç.A. ve  mobilyacı ⁠E.E. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

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