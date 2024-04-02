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Türkiye
DHA 02.04.2024 17:09

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde kirayı ödemeyince mahkeme kararıyla tahliyesi istenen 55 yaşındaki Şükrü K., evi ateşe vererek kaçtı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi
[Fotograf: DHA]

53 yaşındaki Hasan Kayan, Mamak ilçesindeki evinde 2 yıldır oturan Şükrü K. kirayı ödemeyince mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, 1,5 yılda kirasını 2 kez ödeyen Şükrü K.'nın evden tahliyesi yönünde karar verdi.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi

Bunun üzerine ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını istedi. Şükrü K., eşyalarla birlikte evi ateşe vererek kaçtı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, Şükrü K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Hasan Kayan'ın oğlu Ahmet Kayan, kira ücretini istediklerinde 'geçinemiyorum' cevabıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kira yüksek değildi, 1500 liraydı. Yangından önce babamı bizzat kendisi arayıp 'Dava açarsanız evi yakarım, zarar veririm' diye tehdit etmişti. Yapacağını da yapmış" dedi.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi

"Evi yakacağını söyledi"

Komşu Edip Bayram ise "Kendisini 4 gün önce gördüm. Evi yakacağını söyledi. 'Bir şey olursa evi yakar giderim' dedi. Ben de ev sahibi ile görüşüp anlaşmasını söyledim; ama görüşmeyeceğini söyledi. Herhangi bir işte çalışmıyordu. Annesiyle beraber yaşıyordu. O da terk edip gitmişti. İnşallah kısa sürede yakalanır" ifadelerini kullandı.

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