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Türkiye
AA 03.04.2024 01:14

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin aileleri cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alıyor

Beşiktaş'taki yangında ölenlerin aileleri ve yakınları, kimlik tespitinin ardından cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alıyor.

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin aileleri cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alıyor

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ise cenazeleri teslim almak için kurumun önüne geldi.

Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi İdris Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında yaşamını yitiren Muhammet Ali Yıldırım'ın yakını olduğunu söyledi.

Yangının iş yerindeki tadilat sırasında yaşandığını anlatan Güven, "Bizim de bir yakınımız mobilyacı ve mobilya tadilatı için orada bulunuyordu. Vefat eden Muhammet Ali Yıldırım, eniştemiz olur. Çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Biz de Muhammet kardeşimizin işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Otopsi çıkışında Zincirlikuyu Mezarlığı morguna götüreceğiz. Oradan da defnedilmek üzere Kastamonu'ya götüreceğiz" dedi.

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