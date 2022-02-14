Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK propagandası yapan 30 kişi hakkında işlem başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele Sosyal Medya
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