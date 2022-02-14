Esnaflar yazar kasalarını ayarlatmak amacıyla sabah saatlerinden itibaren yetkili bayilere gitti.

Yazar kasa tamircilerinde öğlene doğru yoğunluk arttı.

"Esnafımızda bu durum olumlu karşılandı"

Yazar kasa servisi İbrahim Akar, sabahtan bu yana 40'ın üstünde yazar kasa ayarı yaptıklarını söyledi.

Yazar kasalarda KDV'Yİ yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdüklerini ifade eden Akar, "Cumhurbaşkanımızın KDV indirimi açıklamalarının ardından esnafımızda bu durumu olumlu karşıladı. Sabahtan bu yana kasa ayarı yapmak için yoğunluk oluştu. Müşterilerimizin bazıları kasalarını getiriyor bazıları da randevu alarak gidip yapıyoruz" dedi.

Esnaf ve odalar bilgilendirildi

Edirne'de süt ve süt ürünleri satan firma yetkilisi Ercan Tam da, yapılan KDV indirimini ürün fiyatlarına bugünden itibaren yansıttıklarını söyledi.

Hafta sonu Edirne Ticaret Müdürlüğü tarafından odalara gönderilen yazıyla tüm esnafların KDV oranlarındaki indirimine ilişkin bilgilendirildiğini anlatan Tam, bugün tüm gıda fiyatlarındaki etiketlerin tamamının değişeceğini aktardı.

Yapılan indirimin satışlara da hareketlilik getireceğini anlatan Tam, "Bizlerde ürünlerimize KDV indirimini yansıttık. Tüm ürünlerde fiyatlarda yüzde 7 oranında indirim yaptık. Etiketlerimizi değiştirdik" diye konuştu.