Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BAE ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız. 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitklik firmaları BAE'de bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10'uncu pazarı konumundadır. BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Ziyaretimiz vesilesiyle çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımlar atılmasını hedefliyoruz.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız.https://t.co/MCySz9hpuM pic.twitter.com/w6mMYaB3eQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2022

"Eşim bu ziyarette benimle birlikte olamayacak, hala pozitif"

Eşim bu ziyarette benimle birlikte olamayacak, hala pozitif. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor, ama hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. İnşallah dualarımızla bu süreci en kısa sürede atlatacaktır.

[Emine Erdoğan’ın sağlık durumu]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor.https://t.co/MCySz9hpuM pic.twitter.com/1ynGdLxaJN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2022

"Vatandaşımıza yönelik arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır"

(Gıdada KDV indirimi başladı) Kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir.