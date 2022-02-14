Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/286XshS2CM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022

Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

5 ilde vakalar düştü

Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Siirt'te vakalar düşerken, 76 ilde vakalar artış gösterdi.