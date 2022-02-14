Mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı için mahkeme heyeti akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara son getirmek için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi.

Sanık Can Göktuğ Boz'un işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.

Adli Tıp Kurumu'na 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınması talep edildi.