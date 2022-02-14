Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başak Cengiz'in katil zanlısı için akıl sağlığı raporu talebi
Mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı için mahkeme heyeti akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor istendi.
Mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı için mahkeme heyeti akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara son getirmek için Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi.
Sanık Can Göktuğ Boz'un işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.
Adli Tıp Kurumu'na 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınması talep edildi.
Etiketler: Cinayet Son Dakika İstanbul Kadına Şiddet
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