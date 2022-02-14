Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girdi. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edildi, ilave özlük ve mali haklar verildi.
“Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ifadelerle duyurdu.
Ardından teklif hazırlandı. 4 Şubat'ta Genel Kurul'da kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırıldı. Buna göre, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirildi.
Öğretmenlere 3600 ek gösterge
10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.
10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alacak.Sözleşmeli öğretmenler de ilave haklara kavuştu.
Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmiş oldu.
Bakan Özer: Eğitim camiasına hayırlı olsun
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.
Düzenlemenin eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun.— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 13, 2022
Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/qJjVHme7to
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