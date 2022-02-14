Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İkili ilişkiler tüm yönleriyle ele elınacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Anlaşmaların imzalanması gündemde

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Erdoğan, Türkiye sergi alanını ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti öncesinde BAE'nin en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtıldı.