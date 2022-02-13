Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.25'de Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 5,61 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Iğdır başta olmak üzere Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.