Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
AFAD, Ermenistan'da saat 21.25'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.25'de Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 5,61 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Iğdır başta olmak üzere Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2022
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Shirak (Ermenistan)
Tarih-Saat : 13.02.2022, 21:25:56 TSİ
Enlem : 41.0788 N
Boylam : 43.9385 E
Derinlik : 5.61 km
Detay : https://t.co/SP52d8m552@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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