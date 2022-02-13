Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, son günlerde EPDK tarafından belirlenen elektrik tarifelerinde dağıtım şirketlerinin bu süreçteki kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisi hakkında yöneltilen iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, dağıtım şirketinin ve görevli tedarik şirketinin (GTŞ) iki farklı tüzel kişilik olduğu hatırlatılarak, "Dağıtım şirketi elektrik satışı yapmaz. 'Kargo işi' yani taşımacılık ile görevlidir. Dağıtım şirketleri, dağıtım şebekesini işletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, arıza bakım ve onarım yapmak, bağlantı taleplerini karşılamak, gerekli şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek ve tüm sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeyen elektrik dağıtım ve bağlantı hizmetleri sunmakla görevlidir. Dolayısıyla dağıtım şirketi elektrik satışı yapmamaktadır" denildi.

Tüketicilere elektriği dağıtım şirketlerinin değil, GTŞ'lerin sattığı bilgisi verilen açıklamada, "Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" değerlendirmesi yapıldı.