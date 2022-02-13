Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vakalar düşüyor: Yeni vaka sayısı 73 bin 787
Son 24 saatte 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi, 276 kişi hayatını kaybetti.
6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler. pic.twitter.com/uFAWIj9LTj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2022
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