İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Dünya Radyo Günü" dolayısıyla radyonun tarihini anlatan videolu bir mesaj paylaştı.

Kitle iletişimin eskimeyen parçası radyonun, uzakları yakın kılmaya devam ettiğini belirten Altun, tüm radyo emekçilerinin gününü kutladı.

Kitle iletişimin eskimeyen parçası radyo, uzakları yakın kılmaya devam ediyor.



Yolculuğumuza ses veren tüm radyo emekçilerinin #DünyaRadyoGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/4gd925nmbP