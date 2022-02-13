Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun Dünya Radyo Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü paylaştığı videolu mesajla kutladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Dünya Radyo Günü" dolayısıyla radyonun tarihini anlatan videolu bir mesaj paylaştı.
Kitle iletişimin eskimeyen parçası radyonun, uzakları yakın kılmaya devam ettiğini belirten Altun, tüm radyo emekçilerinin gününü kutladı.
Kitle iletişimin eskimeyen parçası radyo, uzakları yakın kılmaya devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 13, 2022
Yolculuğumuza ses veren tüm radyo emekçilerinin #DünyaRadyoGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/4gd925nmbP
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim İletişim Başkanlığı Twitter
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