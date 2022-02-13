Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde yoğun temaslarda bulunacak.

Erdoğan, Abu Dabi'deki görüşmelerinin ardından Dubai'ye de gidecek.

Kültür ve ticaretin buluşma noktası Dubai Expo 2020 fuarında 192 katılımcı ülke yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri temaslarının 2'nci gününde fuarı ziyaret edecek, Türkiye'nin milli gün açılışını yapacak.

{ilgili-haber-}

"Sergi alanında TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketlerini sergiliyoruz"

Dubai Expo Türkiye Genel Komiseri Mükerrem Aksoy, 5 yılda bir düzenlenen etkinliğin önemine dikkati çekti.

Expo'larda her ülkenin bir milli gününün olduğunu belirten Aksoy,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa bir milli güne katılacağını vurguladı.

"Bizim sloganımız şu: 'Medeniyetin sıfır noktasından geleceği şekillendiriyoruz' Göbeklitepe'ye atıfta bulunarak 'Türkiye olarak geleceği şekillendiriyoruz' diyoruz. Expo'da bütün sektörlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Gelen ziyaretçileri sektörlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. Sergi alanımızda TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketlerini sergiliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, 15 Şubat olarak belirlenen Türkiye'nin Milli Günü'nü açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı milli gün kapsamında, bayrak seremonisi düzenlenecek ve iki ülke milli marşları çalınacak. Atık maddelerden elde edilen defile sahnelenecek.

Erdoğan'a ziyaretinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid al Maktum da eşlik edecek.

[Fotoğraf: AA]