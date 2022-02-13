Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

"Mekanı cennet olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.