Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burj Khalifa'nin Türk bayrağıyla aydınlatılmış halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAE'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak bir karşılama"

Büyükelçi Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu, "BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak bir karşılama" ifadeleriyle paylaştı.

A historic day in Türkiye-UAE relations. UAE’s warm welcome to President Erdoğan. pic.twitter.com/N5QvMvyb42