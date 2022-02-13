Rusya'nın Ukrayna'yı çarşamba günü işgal etmeyi planladığı iddiaları hem Alman hem de İsrail basınında yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu haberleri doğrulayamayacağını belirtti. "Ancak Amerika Birleşik devletleri, her an büyük bir askeri müdahale olabileceğine inanıyor" dedi.

TRT Haber ekibi, Rusya-Ukrayna geriliminin arttığı sıcak bölge Donbas'ta haber nöbetini aralıksız sürdürüyor.



Tatbikatlar gerilimi artırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı kapıda mı? Dünyanın gözünün çevrildiği bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Hamza Çifçi aktardı. pic.twitter.com/DvksZkaMHD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2022

Beyaz Saray: Müdahale yakın

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya'nın planları hakkında bildiklerini paylaşarak herhangi bir "sürpriz saldırıyı" önlemeye çalışacaklarını söyledi.

Müdahalenin, olimpiyatların bitiminden önce gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Diplomasi trafiği sürüyor



Krizin çözümüne ilişkin diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son durumu telefonla görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Diplomasi trafiği sürüyor. Gelişmeleri @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/JuG6QQbtem — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2022

Biden'dan destek açıklaması

Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Başkan Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça söyledi.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasına yanıt olarak diplomasiye ve caydırıcılığa devam etmenin önemi konusunda anlaştılar.

AB'den Ukrayna mesajı



Zelensky ile telefonda görüşen bir diğer isim AB Konseyi Başkanı Charles Michel'di.

Michel, Ukrayna'ya desteğimiz kararlılıkla sürecek" mesajını yineledi. "Rusya'nın askeri saldırısı karşısında AB bütünlük ve kararlılıkla cevap verecek" diye konuştu.