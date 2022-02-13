Tarihi Köln Katedrali ve Köln merkez tren istasyonu çevresinde yardım derneği Merhaba & Mahlzeit'in öncülüğünde 10 gönüllü, ihtiyaç sahiplerine isteklerine göre ıspanaklı, peynirli ve patatesli Boşnak böreği, kıyafet, hijyen malzemesi verdi, soğuk ve sıcak içecek ikram etti.

Merhaba & Mahlzeit'in kurucusu Tolga Özgül, yardımseverlerin katkılarıyla zaman zaman çeşitli şehirlerde bu tür yardım etkinliklerinde bulunduklarını söyledi.

"Bizi ayakta tutan bu işi Allah rızası için yapmamız"

Özgül, "Kendi aramızda bir motivasyonumuz var. Bizi en çok ayakta tutan bu işi karşılıksız, Allah rızası için yapmamız. Bu organizasyona destek olan Bosnalı iş adamı Samir Mesic'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Yardım dağıtan gönüllülerden Bilal Türkmen ise hiç kimsenin aç kalmaması için yola çıktıklarını, yardımlarının devam edeceğini söyledi.