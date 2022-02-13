İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletinde yer alan Laristan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü, Omicron varyantının bölgede hızla yayılmasından endişe edildiğini duyurdu.

Tıp Fakültesi Dekanı Behzad Rızayi, "Salgında 6'ncı dalga nedeniyle bu hafta hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 41 artış oldu." bilgisini verdi.

Açıklamaya göre, İmam Rıza Hastanesinde COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle tedavi gören henüz 1 aylık bebek yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta, artan vakalarla ülkede salgının 6'ncı dalgasına girildiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 133 bin 718 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e ulaştı.