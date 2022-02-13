Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Meclisin çalışmalarını dondurduğu "25 Temmuz olağanüstü kararlarına" karşı çıkanların kurduğu "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini düzenlediği gösteriyle protesto etti.

Başkent Tunus’taki Kültür Şehri Kompleksi önünde toplanan yüzlerce kişi, Yüksek Yargı Konseyinin tekrar açılması yönünde ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Said’in görevi bırakması yönünde sloganlar atılan gösteride, Yüksek Yargı Konseyinin tekrar açılması talep edildi.

Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, gösteriye 1200 civarında eylemcinin katıldığını ve eylemcilere yönelik herhangi bir müdahalede bulunulmadığını açıkladı.

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyinin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.