Her yıl binlerce kişi doğal afetler nedeniyle yaşamını yitiriyor. İklim değişikliği üzerine araştırmalar devam ederken ön görülen senaryolar ise iç açıcı değil. Yapılan son araştırma, devasa dalga riskinin 50 kat artabileceğini ortaya koydu.

Farklı ülkelerden bilim insanlarından oluşan ekip, uydu verilerini inceledi.

Dijital modelleri birleştirerek potansiyel krizi belirledi.

Bilim insanları, toplu ölümlere yol açan devasa dalga olaylarının daha sık yaşanabileceği, yapılara ve sahillere çarpacağını söylüyor.

Şehirler sular altında kalabilir

Yüksek emisyonlu küresel ısınma senaryosuna göre, şehirler su altında kalabilir. Çalışma, özellikle tropik bölgelerin taşmadan etkileneceğini ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı, İskandinavya ve Rusya'nın Uzak Doğu'sunda giderek daha fazla bölge kıyı taşkınlarına maruz kalacak.

Meksika Körfezi, Güney Akdeniz, Batı Afrika, Madagaskar ve Baltık Denizi gibi bölgelerde taşma riski daha yüksek.

Alçak kıyı bölgeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor.

Devam eden erozyona ek olarak, bu alanlar sel de dahil olmak üzere yıkıcı tehlikelerle karşı karşıya.

