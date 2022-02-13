Cumhurbaşkanını seçmek için Federal Meclis'in (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Konsey, Federal Meclis binasının yanındaki Paul-Löbe binasında toplandı.

Burada, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın yönetiminde yapılan seçimde Steinmeier ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

1437 delegenin katıldığı ve 12 oyun geçersiz sayıldığı oylamada İslam ve göçmen karşıtı AfD’nin adayı Max Otte 140, Sol Parti adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı, 86 delege çekimser kaldı.

Seçimlerde delegeler arasında eyalet meclislerinin belirlediği çok sayıda ünlü isim de oy kullandı.

Oy kullananlar arasında eski Başbakan Angela Merkel, COVID-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Bayern Münih’in futbolcusu Leon Goretzka, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List ve Astronot Alexander Gerst gibi isimler yer aldı.

Steinmeier kimdir?

Alman siyasetin tecrübeli isimlerinden olan Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu.

Gissen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD’nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı.

2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009’da yapılan genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı.

Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010’da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.