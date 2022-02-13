Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, salgın tedbirlerinin tamamen kaldırıldığını duyurdu.

"Aramızdaki mesafe artık gerekli değil." dedi. Norveç Başbakanı, kısıtlamaların tümüyle kaldırılmasının salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini de vurguladı.

Almanya önlemleri gevşetebilir

Salgın önlemlerinin gevşetilmesi Almanya'nın da gündeminde. Bir günde 125 bin 160 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, kısıtlamaların gevşetilmesi 16 Şubat'ta Başbakan Olaf Scholz'un eyalet yöneticileriyle yapacağı toplantıda ele alınacak.

Polis Yeni Zelanda'da göstericileri dağıtmak için müzik çaldı

Yeni Zelanda’da ise parlamento önünde aşı protestosu düzenlendi. Polis göstericileri dağıtmak için ilginç bir yönteme başvurarak müzik çaldı. Ancak polisin bu çabası işe yaramadı.

Kanada'daki eylemler Finlandiya'ya sıçradı

Kanada’nın başkenti Ottawa’da kamyoncuların 29 Ocak’ta başlayan aşıya yönelik protestosu sürüyor. Eylemler, Finlandiya’ya da sıçradı. Helsinki’de bir araya gelen göstericiler, araçlarıyla trafiği aksattı.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda yeni vaka

Çin'in başkenti Pekin'de "kapalı devre sistemde" yapılan Kış Olimpiyat Oyunları'nda 3 vaka daha tespit edildi. Böylece 23 Ocak'tan bu yana bulunan vaka sayısı 429'a yükseldi.

OHAL Japonya'da uzatıldı

Japonya’da 13 eyalette uygulanan kısmi olağanüstü hal 6 Mart'a kadar uzatıldı. Vaka sayılarının yükseliş eğilimini koruduğu açıklandı.