Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil ile çarpışan cip devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile çarpışan cipin devrilmesi sonucu 4'ü ceza infaz koruma memuru 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli ceza infaz koruma memurlarını taşıyan A.R.E. yönetimindeki cip, Hanköy mevkisinde S.G'nin kullandığı otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Yılmaz U, Ramazan Ü, Yasin C, Erol T. ile otomobildeki Lütfiye, Ali ve Makbule G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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