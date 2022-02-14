Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 7,9 gram metamfetamin, 7,78 gram esrar, 0,6 gram eroin, 0,28 gram kokain, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 11 bin 281 paket sigara, 1200 litre akaryakıt, 50 paket elektronik sigara tütünü, 19 kilogram çay, 16 cep telefonu, 10 çanta ile 4 emtia ele geçirildi.

Ayrıca 16'sı kaçakçılık, 14'ü asayiş, 2'si terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 33 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.