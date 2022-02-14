Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul'da tasmasız ve ağızlıksız pitbull bir başka köpeğe saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da yine pitbull dehşeti yaşandı. Tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılan pitbull, bir başka köpeğe saldırdı. Güçlükle kurtarılan köpeğin ameliyata alındığı öğrenildi.
İstanbul Sultangazi'de cuma günü, bir şantiyenin çalışanlarının beslediği pitbull, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılırken başka bir köpeğe saldırdı.
Pitbull, çevredekilerin müdahalesiyle saldırdığı köpeği bıraktı.
İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.
Köpek ameliyata alındı
Saldırıya uğrayan köpek sahibince veterinere götürüldü. Sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı belirlenen köpek ameliyata alındı.
[Fotoğraf: DHA]
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