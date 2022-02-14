İstanbul Sultangazi'de cuma günü, bir şantiyenin çalışanlarının beslediği pitbull, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılırken başka bir köpeğe saldırdı.

Pitbull, çevredekilerin müdahalesiyle saldırdığı köpeği bıraktı.

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.

Köpek ameliyata alındı

Saldırıya uğrayan köpek sahibince veterinere götürüldü. Sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı belirlenen köpek ameliyata alındı.

[Fotoğraf: DHA]