Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta görevi kötüye kullanma ve rüşvet operasyonu: 7 tutuklama
Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda görevini kötüye kullandığı ve rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Ehliyetlerine el konulan sürücülere, usulsüz işlemlerle belgelerinin zamanından önce verildiği ve sürücü belgesi iptal edilenlere asılsız raporlarla iade yaptığı belirlenen 101 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Gözaltına alınan 61 şüpheli polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi görevini kötüye kullandıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle tutuklandı.
19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54 şüpheli serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı olan 40 kişi aranıyor.
Etiketler: Yozgat Kamu Personel
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