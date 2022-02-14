Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalarda büyük artış: 989 ev karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 989 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 989 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 11:42
- 11:47
- 11:33
- 11:31
- 11:30
Sıradaki Haber
Antalya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz