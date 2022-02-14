Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, A.D, A.A, H.Y. ve Ş.D'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullandıkları dedektör ve malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Tarihi Eser Kaçakçılık
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