Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde misafir olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti, ev sahibi ise yaralandı.
Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkisinde Mehmet S'ye ait tek katlı evde yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Misafir hayatını kaybetti
Yangın sırasında ev sahibi Mehmet S, komşuları tarafından evden çıkarılırken, misafir olduğu öğrenilen Adnan Güler hayatını kaybetti.
Yangında yaralanan Mehmet S, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, Adnan Güler'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Etiketler: Yangın
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