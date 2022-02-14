Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de çığ düştü: Kar küreme aracı çığ altında kaldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde çığ düştü. Çığ altında kalan kar küreme aracının şoförü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2 bin 600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde çığ düştü.
Artvin Sahara Dağı’nda çığ düştü, kar küreme aracı çığ altında kaldı. İş makinesi operatörü kara gömülü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/Y7PlWm8mlR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2022
Operatör kendi imkanlarıyla çıktı
Bölgede yol açma çalışması yapan paletli kar küreme aracı çığ altında kaldı. İş makinası operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı.
Yol ulaşıma kapandı
Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Yolun açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede tipi etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Çığ Kar Yağışı
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