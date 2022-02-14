Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde scooter deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki sanayi sitesinin içinde scooter üretilen dört katlı iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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