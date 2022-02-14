Bursa'da okul müdiresi olan eski karısını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 52 yaşındaki Bilal A., adliyeye sevk edildi.

Bilal A, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Aynı olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden Yahya A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Şeyma Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya A'nın da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.

Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye isabet etmişti.

Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.