Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 7-13 Şubat tarihleri arasında TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polisleri eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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