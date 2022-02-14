Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 32 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kış sezonunda karın yağdığı ilk günden itibaren ekipler, 11 bin 334 defa kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Öte yandan il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Erzurum

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Erzurum kırsalında yüksek kesimlerdeki 31 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 129 kilometreyi bulan kardan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana yollar ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Başkale'de bir mahalle, bir mezra, Çatak'ta bir mahalle, 3 mezra, Gürpınar'da ise 2 mezra olmak üzere 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis/Muş/Hakkari

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kardan kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtıklarını belirtti.

Yentür, ekiplerin köy yollarında genişletme çalışmasını sürdüğünü kaydetti.

Hakkari İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 5 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki caddelerde biriken karları, iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına çıkarıyor.