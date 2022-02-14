Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'teki terör operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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