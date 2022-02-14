Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, Batıkent semtinde gece saatlerinde 10 ayrı müstakil ev ve villalara girerek kıymetli eşyaları çalan kişi, Yenimahalle ilçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler tarafından 1 ay süren izleme ve iz sürme çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonrası E.K., saklandığı yerde çaldığı otomobil ile ziynet eşyalarıyla yakalandı.

Otomobil ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, E.K. adliyeye sevk edildi.