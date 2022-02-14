Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş’ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.
İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.
Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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