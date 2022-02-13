Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.
Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
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