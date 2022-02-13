Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 22:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tadilat gören caminin minaresi alev aldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bilecik'te tadilat gören caminin minaresinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.
Bilecik'te tadilatı süren Dursun Fakih Camii'nin minaresinde, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla demir malzemeyi kaplayan plastik bölüm alev aldı.
Minarenin külah kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede minareyi saran alevler, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, minarede büyük çapta hasara yol açtı.
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