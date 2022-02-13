Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki evde yangın çıktı. Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin yatak odasında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibince söndürüldü.
Arsa Mahallesi'nde de iki katlı prefabrik evin ikinci katında yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangınlar, evlerde hasara neden oldu.
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