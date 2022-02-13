Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de iş makinesi devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ömer Ç. idaresindeki iş makinesi yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Ömer Ç. ile iş makinesinde bulunan Muhammed O. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa İş Kazaları
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