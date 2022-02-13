Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Şenol Zavar idaresindeki otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun Küçükalan köyü yakınında, İsmail Kölemen yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Su Zavar, Özlem Keskin ve Haydar Duman yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenol Zavar, hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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