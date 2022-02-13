Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kırkağaç ve Soma ilçeleri arasındaki yolda Mehmet B. yönetimindeki traktör ile Hasan T. idaresindeki minibüs çarpıştı.
Kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, iki sürücü ile traktör sürücüsünün eşi Ayşe B. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet B. ile Ayşe B.'nin durumu ağır.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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