Manisa'nın Kırkağaç ve Soma ilçeleri arasındaki yolda Mehmet B. yönetimindeki traktör ile Hasan T. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, iki sürücü ile traktör sürücüsünün eşi Ayşe B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet B. ile Ayşe B.'nin durumu ağır.