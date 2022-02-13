İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan M.A. isimli bir kişi, acil servise girerek kolundaki serum iğnesinin çıkarılmasını istedi.

Hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından canının yandığını öne süren M.A., görevli ile tartışmaya başladı.

Hemşireye elini kaldırdı

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine M.A., hemşireye elini kaldırdı. Durumu fak eden hastane çalışanları ise olaya müdahale etti.

Bu sırada M.A. ve yakınları, hastane çalışanlarını darbederek acil girişinde bulunan camı kırdı.

4 kişi tutuklandı

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, 4 saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 saldırgan, "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Tehdit-Hakaret" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.