Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine saldırdı.

Darbedilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı.

Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak alkollü gruba müdahale etti.

Polis grubu sakinleştirmek için havaya uyarı atışı da yaparken olay nedeniyle 26 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda 1 komiser yardımcısı, 4 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.