Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kardeşini öldüren zanlı yakalandı
İstanbul'un Esenler ilçesinde ikiz kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Nine Hatun Mahallesi'nde M.D'nin (27) öldürülmesiyle sonuçlanan olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, M.D'nin, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Araştırmada cinayetin maktulün ikiz kardeşi B.D. (27) tarafından işlendiği tespit edildi.
Şüpheli B.D, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Esenler'de yakalanırken cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca çöp konteynerine atılmış halde bulundu.
Zanlının gözaltındaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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