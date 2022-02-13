Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te tadilat sırasında caminin minaresi yandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik’te bir caminin tadilatı sırasında minaresinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın söndürülürken minarede büyük hasar oluştu.
Hürriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde tadilatı süren Dursun Fakih Camii'nin minaresinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımla, demir malzemeyi kaplayan plastik bölüm alev aldı.
Minarenin külah kısmından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Kısa sürede minareyi saran alevler, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, minarede büyük çapta hasara yol açtı.
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