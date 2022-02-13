Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 18:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çankırı'da üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen Ayşe Y., 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Ayşe Y., yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.
Kadının düştüğünü fark edenler 112'yi aradı. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, düşerken vücuduna demir parçası saplanan Ayşe Y.'nin kurtarılması için çalışma başlattı.
AFAD görevlisi halatla çukura inerek, kadının vücuduna saplanan demiri kesti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Ayşe Y., bulunduğu yerden çıkarıldı.
Tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi AFAD Çankırı
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